Lucescu'dan sürpriz Fenerbahçe açıklaması! Bu habere dikkat...

Dinamo Kiev'in deneyimli çalıştırıcısı Mircea Lucescu, geçen yaz döneminde Fenerbahçe'ye gidebileceğini ama gitmediğini ifade etti.

Ülkemizde Galatasaray ile Beşiktaş'ı çalıştıran ve 2017 yılında A Milli Takım'ın başında geçen şu günlerde de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev yapan Mircea Lucescu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili itiraflarda bulundu.

"Hiçbir zaman korkak olmadım"

Mircea Lucesu, Dinamo Kiev'de kalması hakkında şunu dedi:

"Neden hala burada olduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Burada işler zor olsa da hiçbir zaman korkak olmadım."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mircea Lucescu: Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama gitmedim

"Sirenler çalmaya devam ediyor"

Sirenlerin çalmaya devam ettiğini söyleyen Rumen teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Sirenler çalmaya devam ediyor. Bugün antrenman sırasında 2 kez çaldı. Ülkenin batısında durum böyle değil. Kiev sınırı Rusya'ya biraz daha yakın."

"Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama gitmedim"

Yazın Fenerbahçe'ye gidebileceğini ancak Dinamo Kiev'i bırakmadığını söyleyen Lucescu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama gitmedim. Hiçbir zaman korkup kaçan biri olmadım. Dinamo Kiev'deki ilk yılımda 3 kupa kazandım ve ardından bu felaket başımıza geldi. Tünelin ucundaki ışığı göremediğim için kulübü hayal kırıklığına uğratmak istemedim."