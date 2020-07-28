  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Lucescu istifa kararından vazgeçti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:52:55 -
Lucescu istifa kararından vazgeçti

ANKARA (AA) - Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen ve dört gün sonra istifa eden Mircea Lucescu, kararından vazgeçti.

Dinamo Kiev Kulübü, taraftarın kendisine gösterdiği tepki nedeniyle görevi bırakma kararı alan Lucescu'nun kulüp başkanı Igor Surkis ile görüşmesi sonrası takımda kalmaya karar verdiğini duyurdu.

Açıklamada, Lucescu ie Surkis arasındaki yazışmalar yayımlanırken, Surkis'in, "Bazı taraftarların duyguları, sizin liderliğinizde yeni zorluklara hazır bir ekibin geleceği için belirleyici faktör olamaz. Dinamo'nun görkemli tarihini yazmaya birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

74 yaşındaki Rumen teknik adamın ise, "Sizin desteğiniz olmadan bunu yapmaya hazır değildim. Korktuğum tek şey kulüp için zorluk çıkarmaktı. Sizinle birlikte önemli sonuçlar elde edeceğimizden eminim. Salı günü Kiev'de görüşmek üzere." cevabını verdiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı