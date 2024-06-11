Mircea Lucescu'dan flaş Beşiktaş itirafı: İletişim krizi futbol piyasasını ikiye böldü... Altüst etti!

FUTBOL HABERLERİ I Son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev Teknik direktör Mircea Lucescu, Tutto Mercato Web'e konuştu. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş ile ilgili flaş bir itiraflar yaptı.

Lucescu, "Yeniden takım çalıştırmak istiyorum. 2-3 şansım vardı. Beşiktaş beni şubat ayında istedi ama ben Inter'de yaptığım hatayı yapmak istemedim" dedi.

"RAZVAN'I ALIN DEDİM"

Oğlu Razvan Lucescu'yu Beşiktaş'a önerdiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Razvan'ı almalarını söyledim ancak o PAOK'tan ayrılamadı. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

"INTER'E SERIE A YETMİYOR"

Eski takımı Inter'den de bahseden Lucescu, "Simone Inzaghi, Avrupa'da kazanmanın kurallarını yeniden belirleyecek. Inter'e Serie A artık yetmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de rekabetçi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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