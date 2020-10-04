Lübnanlı Şii alim Tufeyli'den Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğine övgü

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın yanında durarak takındığı tavrı övdü.

Tufeyli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı görüntüde, "Evet, Fransızları Libya'dan kovarken Erdoğan'ın yanındaydım. Azerbaycan konusunda da Erdoğan'ın yanındayım. Bu yaptığı nedeniyle de onu tebrik ediyorum. Hepimizin böyle davranması gerek." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini, Türkiye'nin de topraklarını geri alması için Azerbaycan'a destek verdiğini belirten Tufeyli, "Bugün İran'ın arabuluculuktan, Rusya'nın da diyalogdan yana olduğunu söylediğini işitiyoruz. Aynı şekilde Fransa da arabuluculuktan yana olduğunu söylüyor. Bu çok çirkin. Çünkü Ermenistan işgalci bir ülke." ifadelerini kullandı.

Tufeyli işgal altındaki toprakların kurtarılması gerektiğini söyledi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

