Lübnanlı sanatçılar, Kudüs'e destek için Filistin kefiyesinin grafitisini çizdi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Filistin direnişi ve işgal altındaki Kudüs kentine destek için yaklaşık 600 metrekarelik duvara Filistin kefiyesini resmedildi.

Lübnanlı 25 sanatçı, Filistin direnişine desteklerini, Beyrut şehir merkezinden Uluslararası Refik Hariri Havalimanına giden güzergahta yer alan bir tünelin duvarlarına Filistin direnişinin simgesi haline gelen Filistin kefiyesinin grafitisini çizdi.

Beyrut Güney Banliyösü Belediyeler Birliği'nde kültürden sorumlu komite başkanı Zuheyr Celul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap-İsrail çekişmesi ile Filistin direnişine dikkat çekmek için bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Filistin kefiyesi denildiğinde, yüzünü kefiyeyle kapatan Filistinli direnişçilerin akıllara geldiğini hatırlatan Celul, "Tünelin duvarına resmedilmiş Filistin kefiyesi, 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 600 metrekare büyüklüğündedir. Dolayısıyla bu grafiti, Filistin kefiyesinin yer aldığı en büyük çizimdir." dedi.

Celul, grafitinin çizimi için Beyrut'un güneyindeki Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı yanından Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na giden güzergahta yer alan tünelin özellikle seçildiğini aktardı.

Grafiti sanatçılarından Hasan Feniş de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı Kudüs ve Filistin davasını desteklemek üzere bu çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

Çizimleri 3 ayda tamamladıklarını dile getiren Feniş, bu çalışmanın bir model teşkil ettiği ve bunun daha büyük alanlara taşınabileceğine dikkati çekti.