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Dünya Lübnanlı isim duyurdu: Türkiye bize yardım edebilir
Dünya

Lübnanlı isim duyurdu: Türkiye bize yardım edebilir

Lübnan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Türkiye'nin enerji krizi konusunda kendilerine yardım edebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 18:38:00 -
Lübnanlı isim duyurdu: Türkiye bize yardım edebilir

Görevde olduğu dönem elektrik üreten Türk gemilerini getirttiğini belirten Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, 'Bizim planlarımız çerçevesinde Türkiye bu konuda (enerji krizi) çözümler sunabilir' dedi.

Bakanlığı döneminde elektrik üreten Türk gemilerini getirttiğini hatırlatan Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, Türkiye'nin enerji krizi konusunda Lübnan'a çözümler sunabileceğini belirtti.

Aynı zamanda mevcut Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın da damadı olan Lübnan'daki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Lübnan arasındaki iş birliği ve partisinin yaklaşık 15 yıldır ortağı olduğu Hizbullah ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu, Lübnan için çok stratejik

Türkiye'nin bölgedeki önemli büyük ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Basil, "Ortak çıkarlarımızın olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Türkiye öyle bir ülke ki çok iyi ilişkilere sahip olmamız gerekiyor. Böyle ilişkilerimiz zaten mevcut ve bunu da korumalıyız. Bu, Lübnan için çok stratejik." ifadelerini kullandı.

Bizim planlarımız...

Lübnan'ın geçen yıldan bu yana çok ciddi anlamda enerji krizi yaşadığını ve Türkiye'nin de özellikle "yenilenebilir" enerji hususunda önemli tecrübeleri olduğunu hatırlatan Basil, şunları kaydetti:

"Bizim planlarımız çerçevesinde Türkiye bu konuda (enerji krizi) çözümler sunabilir. Ağır eleştirilere rağmen (elektrik üreten Türk gemilerini getirtmek) Enerji Bakanı iken benim yaptığım bir işti. Bana yöneltilen asılsız iddialar nedeniyle çok büyük bedel ödedim. Ancak o dönem Lübnan için bu çok iyi bir çözümdü. Elektrik üreten Türk gemilerini ülkeye getirtmiştik. Üretim maliyeti çok ucuzdu. Bunun yanında Türkiye'nin uluslararası alanda diğer ülkelerle yarışabileceğine de inanıyoruz. Lübnan'a enerji sağlanması çerçevesinde, Türk şirketlerinin diğer uluslararası şirketlerle de rekabete girme kabiliyeti var. Buna yenilenebilir enerji ve diğer sektörler dahil. Evet, iş birliğimizin olması gerekiyor."

 

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