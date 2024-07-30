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Dünya Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta korkunç patlama
Dünya

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta korkunç patlama

Yeniakit Publisher
2024-07-30 20:22:00 - 2024-07-30 20:29:22

Katil İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama sesi duyuldu.

Habere göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bölgede büyük bir patlama oldu.

Alınan bilgilere göre üst düzey bir Hizbullah komutanı hedef alınırken, akıbetinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.
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Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

İsrail ve Lübnan tarafı olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Katil İsrail açıklama yaptı

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri’nde yer alan Majdal Shams’a düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı. IDF, saldırıyla ilgili daha sonra detaylı bilgi vereceğini duyurdu. Hedef alınan Hizbullah komutanının akıbeti henüz bilinmiyor.
Lübnan basını, saldırıda Beyrut’un güneyinde Şiilerin yoğun olarak bulunduğu Dahieh banliyösünün hedef alındığını ifade etmişti.
Majdal Shams’a düzenlenen saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

Kaynak: AA

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