  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Lübnan'ın başkenti Beyrut patlama nedeniyle 'felaket bölgesi' ilan edildi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:15:00 -
Lübnan'ın başkenti Beyrut patlama nedeniyle 'felaket bölgesi' ilan edildi

Yüksek Savunma Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturma komisyonu oluşturulduğu ve bu komisyonun 5 gün içinde bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Beyrut'un "felaket bölgesi" ilan edildiği ve Bakanlar Kurulu'na da başkentte "olağanüstü hal ilan edilmesi" tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Görüşme öncesinde konuşan Avn, Lübnan'da büyük bir felaket meydana geldiğini ve gerçekleştirdikleri toplantının amacının gerekli yargı ve güvenlik önlemlerini almak ve halka yardım etmek olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma açılması ve sorumluların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Avn, Arap ve yabancı ülke liderlerinden Lübnan'a destek mesajları geldiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı