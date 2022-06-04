Lübnan'ın başı uyuşturucu çeteleriyle dertte

Lübnan ordusu, Baalbek’in el Şaravene bölgesinde uyuşturucu çetesine yapılan operasyonda bir askerin öldüğünü ve beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Operasyona asker takviye edilirken kaçakları bulmak için helikopter kullanıldı.

El Şaravene bölgesinde ordu ve uyuşturucu çetesi arasında yaşanan saldırıda çete göz altına alındı.

El Şaravene bölgesinde ordu devriyesi ile çok sayıda aranan kişi arasında silahlı çatışmalar meydana geldi. Emniyet güçleri düzenledikleri baskınlarda bir uyuşturucu çetesini tutukladı.

Arananlar listesinde olan Ebu Selle lakaplı Ali Munzer Zayter’in takip edildiği sırada yaralandığı ve bölgeden kaçtığı iddia edildi. Ancak güvenlik kaynakları Ebu Selle’nin bölgeden kaçtığı iddialarını yalanladı. Ordu, Ebu Selle’ye ait bir ses kaydında Selle’nin kaçtığının iddia edildiğini ancak bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kaynaklar, operasyonun devam ettiğini ve iddiaların operasyona zarar vermek amacıyla çıkarıldığını açıkladı. Bir başka kaynak ise Merkez Haber Ajansı’na Ebu Selle’nin kaçtığını belirtti.

Ebu Selle kimdir?

Ebu Selle lakaplı Ali Munzer Zayter, Beyrut’un doğusundaki el Fenar kasabasında bir evin balkonuna sarkıttığı sepetle müşterilerine uyuşturucu tedarik etmesiyle tanınıyor.

Beş yıl önce el Zayter mahallesine taşınan Ebu Selle, Lübnan’daki en tehlikeli uyuşturucu satıcılarından ve en çok arananlarından bir tanesi. Selle’nin geniş bir destekçi ağı bulunuyor.

Selle, son yıllarda ordunun düzenlediği 10’dan fazla baskının hepsinden kaçmayı başardı.