Lübnan'dan Türklere flaş davet!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş, Türk girişimcilerin Lübnan'a yatırım yapmak için seferber olması gerektiğini belirtti.

Akkuş, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve biriken kamu borcu nedeniyle derin ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da 13 ay sonra hükümetin kurulmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını aktardı.

Lübnan'da hükümetin kurulmasıyla birlikte ekonomik ve siyasi anlamda ülkenin yavaş yavaş normale dönmeye başlayacağını kaydeden Akkuş, Türkiye-Lübnan ilişkilerinin bundan sonra dinamik bir şekilde ilerlemesini beklediklerini vurguladı.

Akkuş, "Ülkede çok ciddi ekonomik sıkıntılar var. Herkes hükümetin kurulmasını bekliyordu. Şimdi 13 ay süren siyasi kriz aşıldı ve sonunda yeni hükümet kuruldu. Biz de Türkiye'deki yatırımcıları oraya yönlendirmek istiyoruz. Özellikle ihracatçılarımız, burada kuracakları üretim tesisleriyle başta Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olmak üzere Afrika gibi çok önemli pazarlara kolayca ulaşabilir. Lübnan'da üretim yapmak şu anda birçok Asya ülkesinden çok daha ucuz." ifadelerini kullandı.

Üretim ayağının yanı sıra ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere enerji yatırımı yapılmasının da çok önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, Lübnan'ın enerji, gıda ve sağlık öncelikli olmak üzere tüm alanlarda yatırıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Gıda markalarımız çok seviliyor"

Abdülkadir Akkuş, Türk markalarının Lübnan'da çok sevildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle gıda markalarımız ülkede çok seviliyor ve biliniyor. Un, ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerine duyulan ihtiyacı Türk firmaları karşılayabilir. Ayrıca, Lübnan ve Türkiye arasında inşaat alanında iş birliği imkanları da bulunuyor. Yaklaşık 20 bin Lübnanlı Türkiye'den konut aldı. Lübnanlı girişimciler Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Özetle diyoruz ki şimdi Lübnan'a yatırım yapma zamanı. Sağlık, gıda, enerji, üretim, inşaat başta olmak üzere tüm alanlarda yatırım ihtiyaçları bulunuyor. Türk girişimciler Lübnan'a yatırım yapmak için seferber olmalı. Bundan sonra Lübnan ekonomisindeki dinamikler ve yatırım fırsatları bizim çalışmalarımızın da ana çıkış noktasını oluşturacak."