Lübnan'dan OHAL kararı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay uzatıldığı bildirildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük can kaybı ve maddi hasara sebep olan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay uzatılmasına karar verildi.
18 Eylül'e kadar uzatıldı
Konuyla ilgili Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü halin başkentteki mevcut durum ve hükümetin istifası sebebiyle 18 Eylül tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Lübnan'da meclis, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta yaşanan şiddetli patlamadan sonra başkentte 2 hafta süreyle olağanüstü hal ilan etmişti.
Patlamanın bilançosu
Patlamada 170'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.
6 senedir limanda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat yol açtı
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 senedir Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğunu ifade etmişti.
Gösteriler patlak verdi
Patlamayla ilgili soru işaretleri ve ihmal iddialarının fazlalaşması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden gösteriler tertiplenmişti.
Protestoların ardından hükümet istifa etti
Protestoların sonucunda ise Hassan Diyab başbakanlığındaki hükümetin istifa ettiği açıklanmıştı.
Ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu
Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı, 4 Ağustos tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu korkunç patlamanın tüm izlerini taşıyor. Bu patlama sonucunda yıkıma uğrayan Akdeniz'in en büyük limanlarından biri olan Beyrut Limanı, ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu.