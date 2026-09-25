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Ekonomi Kötü haber geldi: 3 şirket peş peşe iflas etti
Ekonomi

Kötü haber geldi: 3 şirket peş peşe iflas etti

Yeniakit Publisher
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Kötü haber geldi: 3 şirket peş peşe iflas etti

Küresel ekonomik kriz dünyaca ünlü firmaları iflasa sürüklerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'deki 3 şirketten peş peşe kötü haberler geldi.

Borç sarmalından çıkamayan 3 şirketin iflas sürecine girmesiyle alacak tahsili için uzun hukuk maratonu başladı.

Finansal sıkıntıya giren şirketler konkordatoya başvurarak bu durumdan çıkmanın yollarını arıyor. Bazı şirketler konkordato aşamasında iflastan kurtulurken bazıları ise başarısız olup iflas ediyor.

İflas eden şirketlerde personel alacakları, ödemeler gibi sorunlar ortaya çıkıyor ve uzun hukuk mücadelesinin verilmesi gerekiyor.

 

Mahkemeler 3 şirketin daha iflas ettiğini açıkladı.

 Kocaeli 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, Kuşçu Seyahat'in (Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi) iflas ettiğini açıkladı. Şirket, yurt içi gezi turları, yurt dışı gezi turları, uçak bileti satışı, transfer hizmeti, personel taşımacılığı, öğrenci servisi gibi hizmetler sunuyordu. Hizmet verdiği şirketler arasında Türkiye'nin önde gelen markaları da yer alıyor. Yine Kocaeli 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi Ermetal Çelik Yapı'nın iflasına karar verdi.

 

İstanbul 20'nci Asliye Ticaret Mahkemesi ise Derix İlaç Ecza Deposu'nun iflasını açıkladı. İstanbul'un Kartal ilçesinde faaliyet gösteren şirket resmen iflas etmiş oldu.

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