Altın çıkarmanın yepyeni yolunu buldular: Elektrik verince, yüzde 89’unu şappadanak ayırıyor

Cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazların devrelerinde az miktarda da olsa altın bulunuyor. Ancak bu değerli metali diğer malzemelerden ayırmak için kullanılan geleneksel yöntemler yüksek miktarda kimyasal gerektirebiliyor. Araştırmacılar bu nedenle altını daha seçici biçimde ayırabilecek farklı bir sistem üzerinde çalıştı.