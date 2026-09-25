Altın çıkarmanın yepyeni yolunu buldular: Elektrik verince, yüzde 89’unu şappadanak ayırıyor
ABD'deki Illinois Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, eski elektronik cihazların içerisinde saklı duran tonlarca altını geri kazanmak için elektrik akımıyla çalışan devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi. Özel bir molekül ve elektrik akımı kullanarak bakır ve diğer metallerin arasından yalnızca altın iyonlarını seçen sistem, laboratuvar testlerinde yüzde 89'a varan geri kazanım başarısı elde etti. Geleneksel yöntemlere kıyasla 100 kata kadar daha az kimyasal gerektiren bu çevre dostu inovasyonun, her yıl milyonlarca ton üretilen elektronik çöplerin ekonomiye kazandırılmasında çığır açması bekleniyor.