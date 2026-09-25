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Tarihi malikane satın aldı: Döşemenin altında bulduğu şey şok etti!

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Tarihi malikane satın aldı: Döşemenin altında bulduğu şey şok etti!

İngiltere'de 17. yüzyıldan kalma tarihi malikaneyi satın alan adam, evin döşemelerinin altındaki boşlukta bir demir kapı ve anahtar buldu.

#1
Foto - Tarihi malikane satın aldı: Döşemenin altında bulduğu şey şok etti!

İngiltere’nin Midlands bölgesinde bir ev sahibi 17. yüzyıldan kalma evinin zemininde ilginç bir şey keşfetti. Yaklaşık 15 yıldır yaşadığı malikânenin döşemesinin altındaki boşluğu fark ederek merakına yenik düştü ve telefonu eline alarak çekim yapmaya başladı.

#2
Foto - Tarihi malikane satın aldı: Döşemenin altında bulduğu şey şok etti!

DÖŞMENİN ALTINDA BÜYÜK BİR KAPI KEŞFETTİ Ev sahibi evinin tam konumu ve kişisel bilgilerini saklayarak yayınladığı videoda el fenerini alarak boşluğa doğru tuttu ve boşlukta büyük bir anahtar buldu. Ev sahibi James yaptığı araştırmalar sonucunda 17. Yüzyılın İngiltere’sinde taşra evlerinin mütevazı çiftlik konaklarından görkemli aristokrat malikânelerine uzandığını öğrendi. O dönem ciddi güvenlik sorunu haline gelen kapı girişlerinin çoğunun ağır demir kilitlerle korunduğu kilitlerin içerisine yanlış biçimdeki bir anahtarın dönmesini engelleyen metal bölmeler yerleştirilmişti.

#3
Foto - Tarihi malikane satın aldı: Döşemenin altında bulduğu şey şok etti!

KAPININ BÜYÜK BİR KİLERE AÇILDIĞINI ÖĞRENDİ Ev sahibi James döşemenin altındaki kapının büyük bir kilere açıldığını ve o dönemde bu kadar büyük bir kilerde ne saklandığını merak etti.

#4
Foto - Tarihi malikane satın aldı: Döşemenin altında bulduğu şey şok etti!

James, aradan geçen yıllara rağmen evinin hala sürprizler yaptığı ve yeni bölmeler keşfettiğini belirterek, "Binayı her zaman olduğu gibi korumaya çok önem veriyoruz," dedi.

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