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Dünya Lübnan'dan Hizbullah ile İsrail savaşı açıklaması: Felaket olur
Dünya

Lübnan'dan Hizbullah ile İsrail savaşı açıklaması: Felaket olur

Yeniakit Publisher
2024-05-13 15:21:00 - 2024-05-13 15:48:04
Lübnan'dan Hizbullah ile İsrail savaşı açıklaması: Felaket olur

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların 2006 savaşındaki gibi uzun ve yıkıcı bir etki bırakması ihtimalinden endişe duyduklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, İsrail'in Lübnan merkezli Şii militan grubu Hizbullah'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırabileceğinden endişe duyduğunu, iki taraf arasındaki çatışmanın sınır boyunca kızıştığını söyledi.

BBC'ye verdiği röportajda Abdullah Bou Habib, İsrail kuvvetlerinin Lübnan'a geçmesinin pek mümkün olmadığını ancak daha şiddetli hava saldırılarının olabileceğini ifade etti.

Hizbullah İsrail ile Hamas çatışmasının başından beri Gazzeye destek veriyor

Hizbullah, Hamas'ın İsrail'e roketler fırlattığı Ekim ayından bu yana neredeyse her gün saldırı ve karşı saldırılarda bulunuyor. 

İsrail savaşı yaymakla tehdit ediyor

Kuzey İsrail'den yaklaşık 60.000 kişi tahliye edilmiş durumda ve İsrail, sınıra yakın askeri mevzileri takviye ederken, diplomasinin durumu yumuşatmaması halinde Hizbullah'a yönelik saldırıyı genişletmekle defalarca tehdit ediyor.


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2006 savaşı senaryosu

2006'da İsrail ile Hizbullah arasında 1 ay süren savaş yaşanmış ve binlerce sivil hayatını kaybetmişti. Aynı senaryonun tekrar etme ihtimali Lübnan'ı çok korkutuyor.

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