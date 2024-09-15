Lübnan'dan gönderilen İHA akıllarını aldı

İsrail ordu radyosunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lübnan'dan gönderilen bir İHA, müdahaleye uğramadan 30 kilometreden fazla hava sahamıza girdi." ifadesi kullanıldı.

İHA'nın İsrail hava sahası içinde en az 10 dakika uçtuğu ve İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de bulunan Ürdün Nehri bölgesinde infilak ettiği ifade edildi.

Söz konusu İHA'nın can veya mal kaybına sebep olup olmadığı belirtilmedi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail askerleri hafif yaralandı

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, kamikaze İHA'larıyla işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Yarden Kışlası'na saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise işgal altındaki Golan Tepeleri'ne insansız hava araçları ile düzenlenen saldırıda bazı askerlerin hafif yaralandığı belirtildi.

Yaralanan İsrail askerlerinin hastaneye kaldırılmasına gerek duyulmadığı ve bölgede tedavi edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA