Lübnan'dan dünyaya "egemenlik" resti! "İsrail 10 bin kişiyi katletti, Avrupa derhal yardım konferansı toplamalı!"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin bölgesel çatışmalarda pazarlık kozu olmayı reddettiğini belirterek, "Lübnan, kendi adına egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için müzakere ediyor." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) gayr-ı resmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde konuştu.

ABD arabuluculuğunda ülkesi ile İsrail arasında gerçekleştirilen müzakerelere değinen Avn, "Lübnan bölgesel çatışmalarda pazarlık kozu olmayı reddediyor. Lübnan, kendi adına egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmak için müzakere ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Gerilimi düşürme ve istikrarı sağlamanın tek çözüm yolu diplomasi"

Ülkesinin ABD himayesinde ve Avrupa Birliği ile Arap ülkelerinin destekleriyle müzakerelere girdiğini dile getiren Avn, söz konusu müzakerelerde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durduracak ve işgal ettiği topraklardan çekilmesini sağlayacak sürdürülebilir bir çözüm hedeflediğini vurguladı.

Lübnan'ın bu müzakerelerle topraklarının tümünde egemenliğini sağlamayı hedeflediğine de işaret eden Avn, Lübnan'ın bölgedeki diğer ülkeler gibi gerilimi düşürme ve istikrarı sağlamak için diplomatik yolları tek çözüm yolu olarak gördüğünü belirtti.

İsrail ordusunun ülkesine yönelik saldırıların detaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Avn, İsrail ordusunun Lübnan'da hastane ve sağlık ekiplerinin yanı sıra okulları, gazetecileri, ibadethaneleri de içeren kapsamlı yıkımlar yaptığı ve yerinden edilen vatandaşların evlerine geri dönmelerine engel olduğunu kaydetti.

- "İsrail saldırıları nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü ve yaralandı"

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da bir milyonu aşkın insanın zor koşullar altında evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Avn, İsrail ordusunun 1300 tahliye emriyle 311 belde sakinlerini yerinden ettiğini söyledi.

Lübnan'ın 11 Nisan'a kadar 6 bin 800 hava saldırısına maruz kaldığı bilgisini de paylaşan Avn, İsrail'in söz konusu saldırıları sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 binden fazla kişinin öldüğü ve yaralandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinin yeniden imarı için Avrupa Birliği'nin bir uluslararası yardım konferansı düzenlemesi talebinde bulundu.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.