Lübnan'dan çağrı: Türkiye'den bir ricamız var

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'in Osmanlı Devleti hakkındaki "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladı" yönündeki skandal sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Lübnan İslam Vakıfları Eski Müdürü Şeyh Hisham Khalife, Türkiye'ye çağrı yaptı. Khalife "Türkiye liderlerinden bir ricamız var, lütfen Lübnan halkına karşı kapılarınızı kapatmayınız." dedi.

"Hain ve zalim hamlelere engel olursunuz"

Mişel Avn'in açıklamalarına tepki niteliğinde ifadeler kullanan Hisham Khalife, "Türkiye liderlerinden bir ricamız var, lütfen Lübnan halkına karşı kapılarınızı kapatmayınız. Bizler sizleri çok seviyoruz ve sizlere saygı duyuyoruz, ayrıca turizm açısından hep Türkiye'yi tercih ediyoruz. Lübnan vatandaşları hep Türkiye'de yaşamayı hayal ve temenni ediyorlar, hatta T.C. kimliği almaya çabalıyorlar."Bu asil davranışınızla hain ve zalim hamlelere engel olursunuz"