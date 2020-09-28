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Aktüel Lübnan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerginliğini diplomatik yollarla çözme çağrısı
Aktüel

Lübnan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerginliğini diplomatik yollarla çözme çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı: - "Lübnan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tarafları gerginliği düşürmeye davet eden çağrısına katılmasının yanı sıra barışçıl yollarla çözüme kavuşturma çabalarını destekliyor ve bu konuda Avrupa Birliği'nin çabalarını da memnuniyetle karşılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:27:59 -
Lübnan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerginliğini diplomatik yollarla çözme çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğin diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında "alevlenen şiddet olaylarından" üzüntü duyulduğu belirtildi.

Lübnan'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) sözleşmesi doğrultusunda ülkelerin bölgesel barışı ve içişlerine müdahale etmeme yönündeki değişmez tutumu bağlamında Dağlık Karabağ bölgesi meselesinin diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunduğu vurgusunun yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tarafları gerginliği düşürmeye davet eden çağrısına katılmasının yanı sıra barışçıl yollarla çözüme kavuşturma çabalarını destekliyor ve bu konuda Avrupa Birliği'nin çabalarını da memnuniyetle karşılıyor."

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