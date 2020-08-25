Lübnan'daki Türk Hastanesi'ni açma çalışmaları TİKA tarafından başlatıldı

SAYDA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama sırasında 4 hastanenin devre dışı kaldığı Lübnan'da halkın yaralarını sarmak amacıyla açılması talimatı verdiği "Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi"nde çalışmalara başladı.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Hastanesi binasının inşaat, mekanik ve elektrik sorunlarının giderilmesine yönelik bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını başladıklarını söyledi.

Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda TİKA tarafından tam donanımlı olarak inşa edilerek 2010 yılında Lübnan makamlarına teslim edildiğini hatırlatan Aydın, iki bloktan oluşan 100 yatak kapasiteli Türk Hastanesi'nin bugüne kadar Lübnan kaynaklı çeşitli sebeplerden ötürü faaliyete geçemediğini kaydetti.

Aydın, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve TİKA Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz'ın Lübnan'daki temaslarında Türk Hastanesi'nin bir an önce hizmete girmesi konusunu ele aldıklarını aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra Lübnan Sağlık Bakanlı ile bir eylem planı imzalandı. Bu kapsamda 10 yıldır kullanılmayan hastanenin eksiklerinin giderilmesine yönelik TİKA, Sağlık Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülecek sorumluluklar belirlendi."

Aydın, bugün itibariyle TİKA olarak hastane binasının inşaat, mekanik ve elektrik sorunlarının giderilmesine yönelik bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını başlattıklarının altını çizerek, "İki ay içerisinde bu çalışmaları tamamlayarak, Türk Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığı müjdesini vermek istiyoruz." dedi.

TİKA Beyrut Ofisi olarak 10 yıldan bu yana Lübnan'da 100'den fazla proje gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aydın, sağlığın dışında eğitim, turizm, meslek edindirme tarihi yapıların restorasyonu, hayvancılık gibi birçok sektörde Lübnan'a destek çıkmaya devam ettiklerini kaydetti.

- Türk Hastanesi, Lübnan'ın yeniden imarına katkı için inşa edildi

Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, Lübnan'ın yeniden imarına katkı için Fransa'da düzenlenen "2. Donörler Konferansı"nda taahhüt ettiği 20 milyon dolarlık bağış kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından inşa edildi.

Başkentin 44 kilometre güneyinde yer alan Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, yaklaşık 17 milyon dolar maliyetle Lübnan'a kazandırıldı.

Toplam 14 bin metrekare kapalı alan üzerine projelendirilen ve 12 bin metrekare oturma alanına sahip Sayda Türk Hastanesi, 2 ana bloktan oluşup toplam 100 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet verebilecek konumda bulunuyor.

Acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloğu ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım bloğundan oluşan Sayda Türk Hastanesi, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kasım 2010'da açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edildi.

- Türk Hastanesi, yıllarca iç anlaşmazlıkların kurbanı oldu

Ancak Sayda Türk Hastanesi, yıllardan beri tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen Lübnan'daki iç siyasi anlaşmazlıklardan dolayı halkın hizmetine açılamadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Hukuk Müsteşarı Hüseyin Muhaydili, Türk heyetleri ile görüşmelerde, Sayda kentinde Türk Hastanesi'nin üzerinde inşa edildiği arazinin Sayda Belediyesi'ne tahsis edilmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın yıllarca hastaneyi devralamadığını belirtti.

Türk Hastanesi'nin 2013 yılında Başbakanlık kararıyla ruhsatlandırıldığını aktaran Muhaydili, Mayıs 2020'de de Sağlık Bakanlı ile Sayda Belediyesi arasında imzalanan protokolden sonra hastanenin yer aldığı arazinin belediyeden Sağlık Bakanlığı'na devredildiğini kaydetti.

- Beyrut'taki şiddetli patlama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos'ta başkent Beyrut'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesiyle meydana gelen şiddetli patlamanın ardından toplam 500 yatak kapasitesine sahip 4 hastanenin faaliyetlerine ara verdiğini açıklamıştı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da zirveye çıktığı bir dönemden geçiyor.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda yaşanan felaket sonucu yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerinin hizmetlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut Liman'ındaki şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos'ta Lübnan'a gelerek Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile bir araya gelerek hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.