Lübnan’daki patlama sonrası talimat verdi! Esed acil olarak harekete geçti

Lübnan'da yıkıma uğrayan Akdeniz'in en büyük limanlarından Beyrut Limanı ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu.

Lübnan'ın ana ticaret limanı Beyrut Limanı'nda (BL) dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı.

Yangın sonrası depoda tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana geldi ve bunun sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

Lübnan büyük bir patlamayla sarsıldı

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken BL'de infilak ettiğini açıkladı. Patlama sonucunda bölgenin en önemli ticaret limanlarından BL büyük bir harabeye dönüştü.

Patlamada büyük ölçüde tahrip olan BL, başkentin kuzeyinde Akdeniz kıyısında bulunuyor. Lübnan Dağları'nın eteklerinde yer alan liman, Doğu Akdeniz'in en büyük ve en işlek limanlarından biri olarak Lübnan ekonomisinde önemli bir role sahip.

Esed harekete geçti

Saldırıya ilişkin Lübnan'a taziyede bulunan Beşşar Esed, ülkede yaptığı katliamlar nedeniyle binlerce Suriyeli'nin Lübnan'a göç etmesine sebep oldu. Öte yandan Esed rejimi, İsrail tarafından yapılacak olası bir saldırıya karşı Tartus limanındaki mühimmat depolarını boşaltma kararı aldı.