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Dünya

Lübnan'daki patlama sonrası çok önemli uyarı! Yeni tehlike baş gösterdi

Lübnan'da meydana gelen ve 100 kişinin ölümüne neden olan patlama sonrası zehirli gaz uyarısı yapıldı. Bölgedeki insanlara maske kullanmaları yönünde talimat verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:47:00 -
Lübnan'daki patlama sonrası çok önemli uyarı! Yeni tehlike baş gösterdi

Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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Her türlü terörün hamisi siyonist israil ve sömürgeleri amerika ve batılı uşaklarıdır.
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