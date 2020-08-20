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Gündem Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?
Gündem

Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Enerji Stratejileri ve Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Lübnan'daki patlamanın ilerleyen süreçte bölgeyi nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:30:00 -
Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, Lübnan'da meydana gelen patlamanın bölgede oluşturabileceği etkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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Lübnan'da yaşanan patlamanın saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Akyener, "Eğer bu patlama bir saldırı ise de bunun sebebi enerji değil. Yaşanan gelişmeleri enerji savaşlarının bir sonucu olarak değerlendirmek doğru değil." dedi.

'Bölgedeki enerji dengeleri etkilenecek'

"Patlama enerji savaşı sebebi ile yaşanmadı ancak bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek." diyen Akyener, "Lübnan'da yıllardır mücedelesi verilen enerji arama faaliyetlerinde ilk sondajda sonuç elde edilemedi. Beklentimiz de zaten bu yöndeydi ama 2020 yılı sonunda yapılması planlanan 2. sondaj çalışmasından sonuç elde edilecekti. Beyrut'ta yaşanan patlamadan sonra dünyadaki bütün dengeler değişti. Yaşanan gelişmeler sebebi ile yıl sonunda yapılması planlanan sondaj çalışmasının erteleneceğini düşünüyorum. Sondaj çalışması yapılıp sonuç elde edilse bile ihale süreçlerinin yönetilmesi ve saha çalışmalarının sekteye uğrayacağı da açıkça ortada." ifadelerini kullandı.

Bölgede Hizbullah'ın önemli bir etkinliği olduğuna dikkat çeken TESPAM Başkanı Akyener, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz bölgedeki mevcut kararlılığını koruduğu sürece Lübnan halkının ve hatta Türkiye'ye muhalif olan grupların bile İran'ın arkasına sığınmaktan ziyade ülkemiz ile temasa geçeceklerini düşünüyorum. Yani yaşanan patlama Türkiye'nin lehine dönecek bir oluşumu da tetikleyebilir."

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