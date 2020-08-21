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Aktüel Lübnan'da Şiiler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Lübnan'da Şiiler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 03:09:38 -
Lübnan'da Şiiler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın güneyindeki Lubya beldesinde Şii Hizbullah ile Emel Hareketi destekçileri arasında çıkan anlaşmazlığın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Lubya beldesinde Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri arasında "Aşura" pankartı asılması konusunda yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay nedeniyle Lubya'da tansiyonun yüksek olduğu ifade edildi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela şehrinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.


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