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Sağlık Lübnan'da salgında yeni bir dalga yaşanabileceği ikazı
Sağlık

Lübnan'da salgında yeni bir dalga yaşanabileceği ikazı

Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Şerif Ebu Şerif, ülkenin ekonomik kriz nedeniyle çökmekte olan sağlık sisteminin başka bir yeni tip koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:47:00 -
Lübnan'da salgında yeni bir dalga yaşanabileceği ikazı

Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Şerif Ebu Şerif, ülkenin ekonomik kriz nedeniyle çökmekte olan sağlık sisteminin başka bir yeni tip koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Şerif, ülkedeki sağlık durumu ve salgının yayılması hakkında başkent Beyrut'ta basın açıklaması yaptı.

Ciddi önlemler ve aşı kampanyasının genişletilmemesi halinde salgının tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğini belirten Şerif, "Ülkede yeni bir virüs dalgasının yayılmasından ciddi bir şekilde endişe ediliyor. Günlük olarak vaka sayıları artıyor." ifadelerini kullandı.

Aşılanma oranının düşük olmasından şikayet eden Şerif, "Güçlü aşılanma kampanyasına rağmen Lübnan'ın nüfusunun sadece yüzde 34'ü yani 1 milyon 800 bini aşı yaptırdı." dedi.

Ülkenin içerisinde bulunduğu tarihi ekonomik krizin sağlık sistemini felç ettiğine de değinen Şerif, "Sağlık sistemi, hastaneler ve ilaç sektörü ekonomik kriz nedeniyle çökmenin eşiğinde. Eğer kurumlar gerekli finansal yardımları almazsa, hizmetleri devam etmeyebilir." uyarısında bulundu.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle günlük ölenlerin sayısı ortalama 6, şu ana kadar ölenlerin sayısı ise 8 bin 561 olarak gösteriliyor.

Lübnan'da, salgına rağmen başta insanların toplu olarak bulunduğu yerler ve kapalı alanlar olmak üzere ülke genelinde ciddi bir tedbir uygulaması söz konusu değil.

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