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Aktüel

Lübnan’da protestolar yeniden alevlendi

Lübnan’ın farklı bölgelerinde binlerce kişi, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:52:39 -
Lübnan’da protestolar yeniden alevlendi

Lübnan’ın farklı bölgelerinde binlerce kişi, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etti.


Lübnan’da ekonomik kriz nedeniyle geçtiğimiz sene Ekim ayında başlayan protestolar, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinden sonra yeniden alevlendi. Ülkenin başkenti Beyrut başta olmak üzere farklı bölgelerde binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular, bazı banka şubelerini ateşe verirken, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı. Protestocular, hükümet karşıtı sloganlar atarken, ekonomik krizden sorumlu siyasilere istifa çağrısında bulundu.


Öte yandan Lübnan’da 1 Amerikan Doları bin 500 Lübnan Lirası’na denk gelirken, karaborsada ise bugün fiyat 6 bin Lübnan Lirasının üzerine çıktı.

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