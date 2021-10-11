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Dünya Lübnan’da petrol yangını!
Dünya

Lübnan’da petrol yangını!

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 09:35:00 -
Lübnan’da petrol yangını!

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Petrol Tesisleri'nde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıktı.

Güneydeki Sayda ile Sur illeri arasında, deniz kıyısında yer alan Zahrani Petrol Tesisleri'ne ait bir depoda çıkan yangına birçok itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, yangının benzin dolu bir depoda çıktığını ve yangından şu ana kadar kimsenin etkilenmediğini aktardı.

Ayrıca güvenlik güçlerinin muhtemel bir patlamaya karşı bölgeye kimseyi yaklaştırmadığı ve trafik seyrinin değiştirildiği belirtildi.

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