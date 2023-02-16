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Dünya Lübnan'da halk banka şubelerini ateşe verdi
Dünya

Lübnan'da halk banka şubelerini ateşe verdi

Lübnan'da ekonomik krizin etkileri hala sürüyor. 2019'dan bu yana devam eden kriz nedeniyle bankalarda para çekim işlemlerine getirilen kısıtlamalara karşı protestolar artarak devam ediyor. Son olarak, başkent Beyrut'ta bir araya gelen mevduat sahipleri, banka şubelerine saldırarak ateşe verdi ve en az 6 banka şubesini hedef aldı. Lübnan lirasının bugün rekor düşüş yaşamasının ardından patlak veren protestolar, itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Lübnan lirası yüzde 98 oranında değer kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 21:22:00 -

Ekonomik krizle boğuşan Orta Doğu ülkesi Lübnan'da, bankalardan para çekimine kısıtlama getirilince halk ayaklandı. Mevduat sahipleri, başkent Beyrut'ta banka şubelerine saldırarak ateşe verdi.

Lübnan'da 2019'dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle para çekim işlemlerine getirilen kısıtlamalara yönelik protestolar ile banka şubelerine saldırılar devam ediyor. Başkent Beyrut'ta bir araya gelen mevduat sahipleri, banka şubelerine saldırarak ateşe verdi. Lastik yakarak yolları kapatan göstericiler, an az 6 banka şubesini hedef aldı.

Protestolar arttı

Mevduat sahiplerini temsil eden bir lobi olan Mudilerin Çığlığı'ndan (Depositors Outcry) bir sözcü, Lübnan lirasında bugün rekor düşüş yaşanmasının ardından protestoların patlak verdiğini ifade etti. Protestoların patlak verdiği bölgelere çok sayıda itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi.

Lübnan lirası yüzde 98 değer kaybetti

Lübnan lirası, 2019'da ülkede patlak veren ekonomik krizin ardından bugüne kadar yüzde 98 değer kaybetti. Lübnan, Nisan 2022'de Uluslararası Para Fonu'ndan kurtarma paketi almak için adım atmış fakat yaklaşık bir yıl sonra Lübnan paket için gereken reformları gerçekleştirememişti.

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