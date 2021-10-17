Lübnan’da ekonomik krizle kaçışlar başladı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.



Lübnan yerel para birimi, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti. Ülke tarihinin en ağır krizine tanık olan bazı Lübnanlılar “ölüm tekneleri” adı verilen tekne ve botlarla deniz yoluyla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışıyor.



Lübnanlılar, kaçma girişimi için sahip oldukları mal varlıklarını satarak teknelerle yeni bir hayata başlamak istiyor. Güvenlik güçleri ise düzensiz göçü önlemek için sıkı önlemler alıyor. Yasa dışı göç yolculuklarını “ölüm yolculukları” şeklinde nitelendiren Lübnanlı gençler, kendilerini bekleyen tehlikelere rağmen bu yolculuklara giriştiklerini, yakalansalar da bunu tekrar deneyeceklerini ifade ediyor.