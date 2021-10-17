  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Lübnan’da ekonomik krizle kaçışlar başladı
Dünya

Lübnan’da ekonomik krizle kaçışlar başladı

Lübnan’daki ekonomik ve siyasi krizin giderek derinleşmesi nedeniyle ülkede birçok kişi çareyi yasal olmayan yollardan Avrupa’ya göç etmekte buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:58:00 -
Lübnan’da ekonomik krizle kaçışlar başladı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan yerel para birimi, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti. Ülke tarihinin en ağır krizine tanık olan bazı Lübnanlılar “ölüm tekneleri” adı verilen tekne ve botlarla deniz yoluyla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışıyor.

Lübnanlılar, kaçma girişimi için sahip oldukları mal varlıklarını satarak teknelerle yeni bir hayata başlamak istiyor. Güvenlik güçleri ise düzensiz göçü önlemek için sıkı önlemler alıyor. Yasa dışı göç yolculuklarını “ölüm yolculukları” şeklinde nitelendiren Lübnanlı gençler, kendilerini bekleyen tehlikelere rağmen bu yolculuklara giriştiklerini, yakalansalar da bunu tekrar deneyeceklerini ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: ABD F-35'lere karşılık teklif etti

Angola ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, F-35'ler için ödenen paraya karşılık..
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı...
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?
Eğitim

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, bünyesinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan ve Yüksek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay