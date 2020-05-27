  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan'da camiler 29 Mayıs'ta açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:34:38 -
Lübnan'da camiler 29 Mayıs'ta açılıyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından beri kapalı tutulan camilerin 29 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacağı açıklandı.

Lübnan'daki Sünnilerin dini merci olarak bilinen Fetva Kuruluna bağlı İslam Vakıfları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Başmüftü Abdullatif Deryan'ın talimatı doğrultusunda cuma gününden itibaren camilerde cemaatle namaz kılınmaya başlanacağı belirildi.

Cuma ve vakit namazlarının cemaatle eda edileceğine dikkati çekilen açıklamada, camilerde Kovid-19 salgınına karşı yetkili makamlarca duyurulan kurallara uyulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca koruyucu önlemler kapsamında camide abdest alınmasına izin verilmeyeceği, girişte ateş ölçümü yapılacağı ve saflar arasında sosyal mesafe uygulanacağı ifade edildi.

Fetva Kurulu, 15 Mart'ta salgın nedeniyle camilerin sadece ezan okunması için açık tutulacağını, cemaatle namaz kılmanın ise askıya alındığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, Kovid-19'un ilk olarak 21 Şubat'ta görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısının 1140, vefat sayısının ise 26 olduğu belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı