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Aktüel

Lübnan'da büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti

Beyrut Limanı'nda yaşanan felakete tepki olarak istifa eden bakan sayısı 3 oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:02:35 -
Lübnan'da büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Adalet Bakanı Mari Kloud Necm da Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sundu.

Bakan Necm, Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde istifasını açıkladı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve başkentte düzenlenen protestolar üzerine bu kararı aldığını söyleyen Necm, dün istifalarını duyuran Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Damianos Kattar'dan sonra Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunan üçüncü bakan oldu.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.

Bu arada bugün Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısının, son dakikada değişikliğe gidilerek Hükümet Sarayı’nda yapılacağı öğrenildi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

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