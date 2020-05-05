  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan’da bir istihbarat görevlisi arkadaşını öldürüp intihar etti

Lübnan’da bir istihbarat görevlisi önce markette çalışan arkadaşını öldürdü, ardından da intihar etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:35:03 -
Lübnan’da bir istihbarat görevlisi arkadaşını öldürüp intihar etti

Lübnan’da bir istihbarat görevlisi önce markette çalışan arkadaşını öldürdü, ardından da intihar etti.


Lübnan’da bir istihbarat görevlisi markette çalışan arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından arkadaşını öldüren istihbarat görevlisi daha sonra başına ateş açarak intihar etti. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, iki gencin cesetlerini hastanelere kaldırdı.


Başkent Beyrut’un doğusundaki Cebel Lübnan (Lübnan Dağı) vilayetinde yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı