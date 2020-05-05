Lübnan’da bir istihbarat görevlisi arkadaşını öldürüp intihar etti

Lübnan’da bir istihbarat görevlisi önce markette çalışan arkadaşını öldürdü, ardından da intihar etti.

Lübnan’da bir istihbarat görevlisi markette çalışan arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından arkadaşını öldüren istihbarat görevlisi daha sonra başına ateş açarak intihar etti. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, iki gencin cesetlerini hastanelere kaldırdı.

Başkent Beyrut’un doğusundaki Cebel Lübnan (Lübnan Dağı) vilayetinde yaşanan olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.