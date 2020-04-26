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Aktüel

Lübnan’da bankaya bombalı saldırı

Lübnan’da ekonomik kriz nedeniyle protestolar devam ederken, kimliği belirsiz kişiler bir banka şubesine el yapımı bomba attı.

2020-04-26 10:06:17 -
Lübnan’da bankaya bombalı saldırı

Lübnan’da ekonomik kriz nedeniyle protestolar devam ederken, kimliği belirsiz kişiler bir banka şubesine el yapımı bomba attı.


Lübnan’da uzun süredir devam eden ekonomik krizin ardından korona virüs önlemleriyle yaşam koşulları daha da kötüye giderken, Lübnan lirası dolar karşısında büyük değer kaybetti. Bunun üzerine başkent Beyrut başta olmak üzere kentlerde büyük protesto gösterileri düzenlendi. Sayda kentinde ise bir banka şubesine el yapımı bomba atıldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedilirken, maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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