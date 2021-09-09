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Dünya Lübnan'da akaryakıtın gelecek hafta sonunda biteceği öngörülüyor
Dünya

Lübnan'da akaryakıtın gelecek hafta sonunda biteceği öngörülüyor

Lübnan'daki Benzin İstasyonu Sahipleri Sendika Üyesi George el-Braks, gelecek haftanın sonunda ülkedeki akaryakıt istasyonlarında yakıtın biteceği öngörüsünde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 08:21:00 -
Lübnan'da akaryakıtın gelecek hafta sonunda biteceği öngörülüyor

Konuyla ilgili  açıklamalarda bulunan Braks, "İlave miktar ithal edilmediği için akaryakıt istasyonlarındaki benzin stoklarının gelecek hafta sonunda biteceği tahmin ediliyor." dedi.

Braks, Lübnan Merkez Bankasının, daha fazla miktar akaryakıt ithal etmek için dolar cinsinden yeni finansal kredi açılmasına henüz onay vermediğini kaydetti.

Akaryakıt istasyonundaki kavgada bir kişi yaralandı

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'un güneyinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, protestocular da kent merkezinde bir ana caddeyi çöp konteynerleriyle kapattı.

Akaryakıt istasyonlarında slogan atan vatandaşların oluşturduğu kalabalık nedeniyle Beyrut'u güneye ve kuzeye bağlayan ana caddelerde saatlerce trafik yoğunluğu oluştu. Bazı istasyonlar yakıtın bitmesi nedeniyle kapılarını müşterilere kapattı.

Ülkenin güneyindeki Sayda'da da akaryakıt eksikliği sonucu elektriklerin kesilmesini protesto eden vatandaşlar kentin doğusundaki ana caddeleri çöp konteynerleriyle kapattı.

Uluslararası Af Örgütü bugün yayımladığı raporda, Lübnanlı yetkililerin hastanelere yakıt sağlamayı ihmal ederek vatandaşların sağlık haklarını ihlal ettiğini ve hayatlarını tehlikeye attığını açıkladı.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın, akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.

Ülke genelindeki uzun benzin kuyruklarında zaman zaman gerilim yükseliyor ve silahlı kavgalara dönüşen olaylar da yaşanıyor.

 

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