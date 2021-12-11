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Dünya Lübnan’da 4 milyon uyuşturucu hap yakalandı! O ülkeye gönderilecekti
Dünya

Lübnan’da 4 milyon uyuşturucu hap yakalandı! O ülkeye gönderilecekti

Lübnan’da, Suudi Arabistan’a sevk edilmek üzere hazırlanan 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 16:52:00 -
Lübnan’da 4 milyon uyuşturucu hap yakalandı! O ülkeye gönderilecekti

Lübnan İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, yakalanan uyuşturucu maddeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkedeki bir uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda kahve ambalajlarının içerisine gizlenmiş 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda, Lübnan’ın yanı sıra Suriye uyruklu bazı zanlıların gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, uyuşturucunun ilk önce Ürdün ve ardından hedef ülke olan Suudi Arabistan’a sevk edilmek istenildiği belirtildi.

Suudi Arabistan’a göre Lübnan'ın tüm gümrük kapıları ve limanlarını ele geçiren Hizbullah, istediği şekilde dünyaya uyuşturucu sevkiyatı yapabiliyor.

Suudi Arabistan, 29 Ekim’de Hizbullah ve ülkesine yapılan uyuşturucu sevkiyatını gerekçe göstererek Beyrut Büyükelçisi'ni geri çağırmış, Lübnan’dan tüm ithalatı durdurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, Nisan 2021'de yaptığı açıklamada, son 6 yılda Lübnan'dan 600 milyon uyuşturucu hapın Suudi Arabistan'a sokulmak istendiğini belirtmişti.

Lübnan İç Güvenlik Teşkilatından emekli Albay Adil Maşmuşi, mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında, Lübnan'da Hizbullah'ın denetimindeki bölgelerde yaklaşık 20 adet uyuşturucu hap üretim tesisi bulunduğu bilgisini vermişti.​​​​​​​

Hizbullah ise kendisine yönelik tüm uyuşturucu ithamlarını reddediyor.

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