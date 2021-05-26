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Kadın - Aile Lübnan usülu mütebbel nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Lübnan usülu mütebbel nasıl yapılır?

Lübnan usulu mütebbelin tarifi merak ediliyor. Tahin ve közlemiş patlıcanın karışımından oluşan bu tarifin malzemeleri araştırılıyor. Lezzetine doyum olmayan Lübnan usülu mütebbel nasıl yapılır? Lübnan usülu mütebbel tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:17:00 -
Lübnan usülu mütebbel nasıl yapılır?

Lübnan usülu mütebbel tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

250 gr. közlenmiş patlıcan, 4 yemek kaşığı tahin, 1 tane limonun suyu, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Lübnan usülu mütebbel nasıl yapılır?

Öncelikle tarife közlenmiş patlıcanları olabildiğince küçük olacak şekilde doğramakla başlayın.

Daha sonra sarımsakları rendeleyip patlıcanlara ilave edin. Tahini de patlıcanlara ilave edip karıştırmaya başlayın.

Ardından limonların suyunu sıkın ve üzerine zeytinyağını ilave edin. Daha sonra patlıcanları karışımla birleştirmeniz gerekecek.

Homojen olacak şekilde karıştırmanız gerekir. En sonunda üzerine ceviz ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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