Lübnan Türkiye'ye geliyor! Yatırım yapılacak alanı açıkladılar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine şubat başında Türkiye'ye geliyor. Ziyaret öncesi Lübnan tarafından açıklamalar geldi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, şubat başında Türkiye'ye yapacağı ziyarette güneş ve rüzgar enerjisi ile elektrik sektöründe iş birliğinin ele alınacağı bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad, Mikati ile başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda "Türkiye ziyareti heyetinin belirlenmesine" ilişkin yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyarette masaya yatırılacak önemli dosyalara değinen Buhabib, "Türk dostlarımızla ele alınacak turizm, enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi konuların detaylarını görüştük." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin ikili görüşmede öne çıkacak maddelerin ne olacağı sorusuna Buhabib, "Güneş enerjisi, petrol sektörüne yatırım, Lübnan ürünlerinin ihracatı ve iki ülke arasındaki turizm iş birliği gelmektedir." yanıtını verdi.

Feyyad ise Türkiye ile enerji ve elektriğin temini gibi iki tarafın da faydalanabileceği konular üzerinde görüşmelerin yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Türkiye'nin Lübnan'da yapabileceği enerji yatırımlarına değinen Feyyad, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tecrübesinden faydalanılması, Türklerin, güneş ve rüzgar enerjisi ile doğal gazla elektrik üretimi gibi enerji sektörüne yatırım potansiyeli üzerinde durulacak. Güneş enerjisine yapılacak yatırım çok büyük değil, 50 milyon ila 350 milyon dolar arasında değişmektedir. Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırım iş birliğinin önünü açabilecek bir şey."

Lübnan Başbakanı Mikati'nin, 14 Ocak'ta, şubat ayında resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Kasım 2021'de Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mikati'ye iki ülke arasındaki iş birliğini görüşmek üzere Türkiye'ye davet eden mesajını iletmişti.

Başbakan Mikati, göreve geldiği 10 Eylül 2021'den bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek.