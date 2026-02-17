Turuncu şeritle güvenli sürüş: Kazalar hızla düşüyor

Asfaltın üzerinde görmeye alışık olduğumuz klasik beyaz ve sarı çizgiler, yerini bir anda turuncuya bırakınca sürücüler de şaşkınlığını gizleyemedi. California semalarında, özellikle San Diego çevresindeki otoyollarda ortaya çıkan bu yeni görüntü, aslında bir tasarım tercihinden çok daha fazlasını, yani hayat kurtarmayı hedefleyen bir güvenlik hamlesini temsil ediyor.

Caltrans ve SANDAG iş birliğiyle başlatılan bu pilot uygulama, sürücüye "Dikkat, bir inşaat alanına giriyorsun" mesajını en direkt yoldan vermeyi amaçlıyor. Çalışma bölgelerinde kullanılan bu geçici turuncu şeritler, kuralların değiştiği tehlikeli virajlarda sürücüyü adeta elinden tutup yönlendiriyor.

Gece sürüşlerinde geleneksel çizgilere göre çok daha yüksek bir görünürlük sunan bu yöntem, yolun nerede daraldığını veya şeritlerin nereye kaydığını tabelalardan çok daha hızlı anlatıyor.

Sürücüler bu renklerin teknik detaylarını ezbere bilmese de, trafik konilerinden gelen "uyarı" hissiyatı sayesinde ister istemez ayağını gazdan çekiyor. Kararsızlığı ortadan kaldıran bu görsel netlik, hem çalışanlar hem de araç içindekiler için yolu daha güvenli hale getirmiş durumda.

EYALETLERDEN DÜNYAYA YAYILAN TURUNCU DALGA

California bu konuda ilk değil; aksine başarılı bir modelin takipçisi konumunda. Bu sistemi yaklaşık on yıl önce karlı yollarında şeritlerini kaybeden Wisconsin eyaleti başlattı. Olumlu sonuçlar gelince Kentucky, Teksas ve Michigan gibi eyaletler de sırayla bu kervana katıldı. Hatta Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkeler de turuncu çizgilerin etkisini test etmeye başladı. Yalnızca insanlar için değil, levhaları algılamakta bazen zorlanan otonom araçlar için de bu belirgin işaretlerin gelecekte büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Yol yapım alanlarında yaşanan kazalar hala ciddi bir sorun olsa da veriler umut verici. Purdue Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar, turuncu şeritlerin kullanıldığı yollarda şeritten çıkma kaynaklı kazaların %74 gibi devasa bir oranda azaldığını gösteriyor. Sürücülerin büyük bir kısmından destek gören bu uygulama, sadece kaza sayılarını düşürmekle kalmadı, aynı zamanda çalışma bölgelerindeki ortalama hızı da hissedilir şekilde aşağı çekti.

San Diego'da başlayan bu deneme süreci, yakında tüm otoyol inşaatlarının standart bir parçası haline gelirse kimse şaşırmasın...