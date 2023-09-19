Lübnan ordusu Suriye sınırında bir kadını öldürdü, çocuğunu yaraladı!

Lübnan güçlerinin Suriye'den Lübnan'a geçmeye çalışan Suriyeli bir kadın ve oğluna ateş açtığı bildirildi.

Lübnan sınır muhafızlarının Suriye sınırında ateş açması sonucu Suriyeli bir kadının öldüğü ve bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Lübnan sınır güçleri, 19 Eylül'de Suriyeli bir kadın ve 10 yaşındaki oğlunun Suriye'den Lübnan'a geçmeye çalışması üzerine ateş açtı.

Lübnan ordusu tarafından açılan ateşte 1 kadının öldüğü ve çocuğunun da yaralandığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Lübnan'a geçmek isteyen iki Suriyelinin de Suriye-Lübnan sınırında meydana gelen mayın patlamasında hayatını kaybettiği, iki Suriyelinin de yaralandığı kaydedilmişti.

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Lübnan hükümeti, Suriyeli sığınmacı akınını durdurma sözü vermişti.

Bu kapsamda ordu güçlerinin sınırda sivilleri hedef aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News