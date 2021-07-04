Lübnan ordusu çöküşün eşiğinde mi?

Ekonomik krizin derinden etkilediği Lübnan'da Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Avn, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada durumun her geçen gün daha tehlikeli bir hal aldığını, eğer ekonomik açıdan desteklenmezse Lübnan ordusunun bir süre sonra tamamen çökebileceğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Avn, askerlerin aldıkları maaşların 90 doları bile bulmadığını, bu maaşla ailelerini geçindiremediklerini dile getirdi.

Fransa etkisini artırmak için yardım topluyordu

Yaklaşık 80 bin kişiden müteşekkil olduğu ifade edilen Lübnan ordusu, ağırlıklı olarak Hristiyan bir ordu olarak biliniyor. Lübnan ordusunun parçalanmasını önlemek ve ülkedeki etkisini artırmak için Fransa, orduya yönelik finansal yardım çalışmaları yürütüyordu.

Lübnan ordusu da son dönemde ekonomik krize çözüm bulabilmek için, askeri helikopterlerle turist gezdirmeye başlamıştı.

Lübnan'da, başta İran destekli Şii Hizbullah hareketi olmak üzere, etnik ve mezhebi temelli birçok milis grup bulunuyor.

Söz konusu gruplar arasındaki gerilimler ve Lübnan ordusunun etkisiz kalması neticesinde, 1975-1990 yılları arasında Lübnan'da ciddi bir iç savaş süreci yaşanmıştı.

Lübnan ordusunun ekonomik kriz nedeniyle tamamen çözülmesinin, ülkeyi daha büyük bir askeri ve siyasi krize itebileceği düşünülüyor.

Lübnan'da ekonomik kriz

Lübnan'da son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle günden güne derinleşiyor.

Yıllardır devam eden kriz, 2019 yılının ardından şiddetini artırmıştı. Büyük sorunlarla boğuşan ekonomi, geçtiğimiz yaz Beyrut'ta yaşanan patlamayla daha da sarsılmıştı.

Halk, bozulan ekonomik durumdan ve siyasilerin gidişata yeterli şekilde müdahale edemiyor oluşundan şikayetçi. Protesto gösterileri de yer yer devam ediyor.

Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Lübnan'da krizin kısa süre içerisinde çözülmesi ise beklenmiyor.