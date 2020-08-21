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Aktüel Lübnan ordusu: 42 ülkeden 192 uçak ve 5 gemi yardımı ulaştı
Aktüel

Lübnan ordusu: 42 ülkeden 192 uçak ve 5 gemi yardımı ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:48:33 -
Lübnan ordusu: 42 ülkeden 192 uçak ve 5 gemi yardımı ulaştı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamadan bu yana 42 ülkeden yardımlar geldi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda patlamanın meydana geldiği 4 Ağustos tarihinden bu yana dost ve kardeş ülkelerden tıbbi yardımların ve gıda yardımlarının geldiği belirtildi.

Söz konusu yardımların büyük bir kısmının dağıtımı için ordunun görevlendirildiği aktarılan açıklamada, geriye kalan diğer bölümün ise sivil toplum kuruluşlarına tevdi edildiğine işaret edildi.

Ordunun, gelen yardımlar kapsamında teslim aldığı buğday ürünlerinden elde ettiği ekmeği dağıtmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar 42 ülkeden Lübnan'a yardım taşıyan 192 uçak ve 5 geminin yükü teslim alındı. Ordu birlikleri, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilenen bölgelere 40 bin yardım paketini ulaştırdı ve gelenleri yardımları bekletmeden dağıtmaya devam edecektir."

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 182 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını da söz konusu patlamada kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Ülkeyi sarsan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal son olarak 18 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.

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