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Aktüel Lübnan Müftüsü Deryan: "İslam Peygamberi'ne hakaret, Müslümanlara saldırganlığı körükler"
Aktüel

Lübnan Müftüsü Deryan: "İslam Peygamberi'ne hakaret, Müslümanlara saldırganlığı körükler"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:33:56 -
Lübnan Müftüsü Deryan: "İslam Peygamberi'ne hakaret, Müslümanlara saldırganlığı körükler"

BEYRUT (AA) - Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, İslam Peygamberi'ne yönelik hakaretilerin Müslüman alemine karşı saldırganlığı körükleyeceğini belirtti.

Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepki gösterdi.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları olduğunu, inançlara ve değerlere yönelik hakaretlerin özgürlük sayılamayacağını belirten Deryan, "İslam Peygamberi'ne hakaret etmek tüm Müslüman alemine karşı saldırganlığı körükler." ifadesini kullandı.

"Ülkelerindeki özgürlüğü istismar eden bazı kişiler İslam Peygamberi'ne yönelik zaman zaman saldırgan ifadeler kullanıyor ve bu durum da tüm dünyadaki Müslümanları inciterek provake ediyor." diyen Deryan, yetkililerden bu tarz olaylara müdahale etmesini istedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma yarattı. Macron son olarak yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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