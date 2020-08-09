Lübnan Maruni Patriği'ne göre Beyrut Limanı'ndaki patlama "insanlığa karşı suç" niteliğinde

BEYRUT (AA) - Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, Beyrut Limanı'ndaki patlama için "insanlığa karşı suç" ifadesini kullanarak, uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Dimane bölgesindeki pazar ayininde konuşan Rai, "Lübnan'a cömertçe yardım eden ülkelerin bu kadar çok patlayıcının başkentin en tehlikeli bölgesinde bulunma sebebini bilmeye hakkı var." dedi.

Yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendiren Rai, "Tüm gerçekleri ortaya çıkarmak ve duyurmak için uluslararası bir soruşturma yapılması ve bu katliamın sorumlularının hesaba çekilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rai, yardım için başka kentlerden Beyrut'a gelen gönüllü gençlere ve Lübnan'a yardım eden ülkelere teşekkür etti.

Başkent Beyrut'ta dün düzenlenen gösteriyi de yorumlayan Rai, "Dün gördüklerimiz, öfkeli halkın artık sabrının tükendiği ve daha iyiye doğru bir değişim konusunda kararlı olduğu mesajıydı." diye konuştu.

Patlamadan sorumlu tutulan yönetimi protesto için dün Beyrut'un Şehitler Meydanı'nda düzenlenen gösteride, güvenlik güçlerinden 1 kişi ölmüş, 70'i güvenlik görevlisi 238 kişi yaralanmış ve 20 kişi de gözaltına alınmıştı.



- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.