Lübnan karıştı! Ölüler ve yaralılar var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldı, olayda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bilgisi var.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

AA'nın bölgedeki muhabirinden alınan bilgiye göre, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Zaman zaman ateş açılmaya devam ediliyor. Gerginlik ile korkunun sürdüğü bölgeye çok sayıda güvenlik gücü intikal etti.

Ordu ile Şii Emel Hareketi milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ordu: Silahlılara ateş açacağız

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, öğleden sonra Merkez Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Lübnan Ordu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin silahlı görülen her kişiye ateş edeceği belirtildi.