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Dünya Lübnan karanlığa gömüldü
Dünya

Lübnan karanlığa gömüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-17 23:32:00 -
Lübnan karanlığa gömüldü

Lübnan'da devletin günlük sağladığı 4 saatlik elektriğin dağıtımını yapan tesis "yetersiz yakıt" nedeniyle elektrik üretemeyince, ülke karanlığa gömüldü.

Lübnan Elektrik Bakanlığı, ülke geneline 2019'dan beri sadece 4 saat verilen elektrik hizmeti hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ülke geneline elektrik dağıtan Lübnan'ın güneyindeki Zahrani Tesisleri'nin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Elektrik üretiminin durması nedeniyle Beyrut Uluslararası Havalimanı ve Beyrut Deniz Limanı başta olmak üzere tüm devlet tesislerinde aksamaların yaşandığı kaydedildi.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle Lübnan Merkez Bankası daha önce elektrik üretimi için sübvanse edilen desteği çekmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

Elektrik üretimini sadece petrolden sağlayabilen Lübnan hükümeti, yaklaşık 5 yıldır vatandaşlarına Irak ile yaptığı "petrol" anlaşması ile günlük maksimum 4 saat elektrik hizmeti sunabiliyor.

Lübnanlıların ekseriyeti 4 saatlik devlet elektriği dışında diğer saatlerde özel jeneratörler kullanıyor.
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