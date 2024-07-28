Lübnan hükümeti İsrail'e operasyonu kınadı!

Katil İsrail 7 Ekim'den beri 40 bini aşkın sivili şehit edip yüz bine yakın Filistinliyi yaraladı. Milyonlarca Gazzeli siyonist saldırılar sebebiyle yerlerinden edildi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'e dün operasyon düzenlendi.

Bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6'sı ağır 24 yaralı olduğu belirtildi.

İsrail Hizbullah'ı suçladı, Hizbullah reddetti!

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.

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Lübnan'dan açıklama geldi!

Lübnan hükümeti ise saldırıyı kınadı.

Sivillere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada tüm cephelerdeki düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, sivilleri hedef almanın uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insanlık ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

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