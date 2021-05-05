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Dünya Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah: "Kudüs'ün kurtuluşu her zamankinden daha yakın"
Dünya

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah: "Kudüs'ün kurtuluşu her zamankinden daha yakın"

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah, Direniş Güçleri'nin kutsal Kudüs davasına karşı görevlerini yerine getirmeye kararlı olduklarını belirterek "Kudüs'ün kurtuluşu her zamankinden daha yakın." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:05:00 -
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah: "Kudüs'ün kurtuluşu her zamankinden daha yakın"

Cuma günü bütün İslam dünyasında anılacak Uluslararası Kudüs Günü münasebetiyle bir konuşma yapan Nasrallah, İran  İslam Devrimi'nin kurucusu İmam Humeyni tarafından ilan edilen Kudüs Günü'nün İslam dünyası için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nasrallah, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların ve Direniş Güçleri'nin kutsal Kudüs davasına karşı görevlerini yerine getirmeye kararlı olduklarını belirterek, "Kudüs'ün kurtuluşu her zamankinden daha yakın." dedi.

 

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