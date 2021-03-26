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Dünya Lübnan dünyaya büyük tehlikeyi duyurdu! ‘Bize gelen rapora göre…’
Dünya

Lübnan dünyaya büyük tehlikeyi duyurdu! ‘Bize gelen rapora göre…’

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin güneyinde tehlike saçan "nükleer madde" olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 20:04:00 -
Lübnan dünyaya büyük tehlikeyi duyurdu! ‘Bize gelen rapora göre…’

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkenin güneyindeki bir petrol tesisinin depolarında "tehlikeli nükleer madde" olduğunu bildirdi.

Yüksek Savunma Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri ele almak üzerek başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Yüksek Savunma Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Kovid-19 salgınıyla mücadele kısıtlamalarının 1 Nisan'dan itibaren 6 aylık süreyle uzatıldığı belirtildi.

Başbakan Diyab, toplantıda ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Zahrani bölgesinde yer alan petrol depolarında tehlike saçan maddeler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tehlike oluşturan yeni bir konu var, o da (Alman) Combi Lift Şirketi tarafından hazırlanan raporun değindiğidir. Rapor, Zahrani petrol depolarında tehlikeli kimyasal maddelerin olduğuna işaret ediyor. Lübnan Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının incelemelerinden sonra söz konusu maddelerin 'yüksek saflıkta nükleer maddelerden oluştuğu" belirlendi. Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden bize gelen rapora göre, bu maddelerin varlığı tehlike saçıyor."

Bunun üzerine Yüksek Savunma Konseyi de Lübnan Enerji ve Sular Bakanlığını, Lübnan Atom Enerjisi Kurumu başta olmak üzere diğer ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli şekilde gerekli adımları atmakla görevlendirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan makamları, yüksek miktarda amonyum nitratın infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki yanıcı kimyasal maddelerin tahliyesi için Kasım 2020'de Alman Combi Lift şirketiyle 3,6 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliğinin de 6 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut kenti için tehlike arz eden 52 konteynerlik kimyasal maddenin uzun yıllardır limanda biriktiğine işaret edilmişti.

Açıklamada, Alman "Combi Lift" Şirketi tarafından başlatılan çalışmayla söz konusu kimyasal maddenin Almanya'ya gönderileceği aktarılmıştı.

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