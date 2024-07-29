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Dünya Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak
Dünya

Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak

Yeniakit Publisher
2024-07-29 01:49:00 -
Lübnan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırısı sınırlı olacak

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını duyurdu.

Buhabib, Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli Al-Jadeed Televizyonu'na verdiği demeçte, İsrail ile Hizbullah Hareketi arasında Mecdel Şems olayı nedeniyle artan gerilime değindi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olmasına ilişkin ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyleyen Buhabib, Hizbullah Hareketi'nin vereceği karşılığın da benzer oranda olacağını belirtti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.
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Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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