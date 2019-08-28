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Lübnan BM'den İsrail'in ihlallerini kınamasını istedi

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerini görüştü

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35
Lübnan BM'den İsrail'in ihlallerini kınamasını istedi

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Birleşmiş Milletlerden (BM) İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerini kınaması talebinde bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Basil, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile başkent Beyrut'taki makamında görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik tekrarlanan ihlalleri ve özellikle Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesinde 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi olayı ele alındı.

İsrail'in söz konusu ihlallerinin BM tarafından kınanmasını isteyen Basil, Lübnan'ın güneyinde konuşlu BM Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) görev süresinin de bu çerçevede uzatılması gerektiğine işaret etti.

Bakan Basil ayrıca Lübnan'ın, güneydeki İsrail sınırı bölgesinde güven ve istikrarı sağlayan BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlılığını koruduğunu vurguladı.

- Ne olmuştu?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gecesi İsrail'e ait 2 İHA düşmüş, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da konuya ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." açıklaması yapmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

Ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

İsrail ile Hizbullah örgütü arasında 2006'da Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. "Temmuz Savaşı" olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nin 1701 sayılı kararı ile son bulmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:35
  1. BM
  2. Dışişleri Bakanı
  3. İsrail ihlalleri
  4. Lübnan

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